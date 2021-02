Un hacker a încercat să otrăvească apa unui oraș din Florida Hackerul a încercat sa creasca de la distanța în mod drastic nivelurile de soda caustica din apa, dupa ce a obținut acces la panoul e control al sistemului de tratament al apei din orașul Oldsmar, din Florida, scrie Vice.com.

Oficialii Comitatului Pinellas au spus ca un hacker neidentificat a schimbat o setare care ar fi crescut cantitatea de hidroxid de sodiu din apa.

Un operator a vazut schimbarea și a inversat imediat comanda, dar a semnalat ca tentativa a fost una grava, în contextul în care soda caustica poate fi letala daca este ingerata în cantitați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

