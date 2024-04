Stiri pe aceeasi tema

- Avem filmul incredibil al evadarii criminalului condamnat la 18 ani pentru uciderea iubitei. Individul a facut autostopul de la București la Oradea și a schimbat nu mai puțin de patru mașini pe traseu. El se dadea drept șofer de TIR cu vehiculul stricat pentru a convinge alți soferi sa-l ajute.

- Un deținut a evadat marți dintr-o mașina cu care fusese adus din Spitalul Penitenciar Rahova, la o clinica medicala din Sectorul 2. Individul a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru crima, dupa ce și-a ucis iubita, cetațean german, in 2017.Dupa ce a evadat, acesta ar fi luat o mașina de ocazie…

- Criminalul evadat, marti, la București, și prins in zorii zilei de miercuri la Oradea, s-a dat drept sofer de TIR cu masina defecta si a traversat tara cu autostopul. Cel care i-a ajutat pe politisti sa-l prinda este chiar sofer de TIR, pe care evadatul l-a abordat ca sa-l duca pana in Satu Mare.

- In urma cu o zi, polițiștii din Romania au fost in alerta, dupa ce un criminal periculos a reușit sa evadeze din duba oamenilor legii. Szombor Meszaros, condamnat pentru omor, a fost prins in Oradea, dupa ce un locuitor l-a recunoscut. Acum au aparut și primele imagini care surprind evadarea barbatului.

- Deținutul Szombor Meszaros, condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, care a evadat marti din duba penitenciarului Rahova, a fost prins dupa mai puțin de o zi, tocmai la Oradea. Acesta incerca sa fuga in Ungaria și a fost prins datorita unui apel la 112 facut de o persoana care l-a recunoscut pe…

- Principala problema a bucureștenilor este traficul și poluarea care este generata tot de trafic. Din acest motiv este nevoie de proiecte care sa fluidizeze circulația in toata Capitala. Un pas in acest sens se face in Sectorul 3 din București.„Suntem pe Drumul intre Tarlale, o strada foarte…

- Barbatul, in varsta de 28 de ani, a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru instigare la furt calificat si inselaciune in forma continuata, relateaza News.ro. Asta dupa ce barbatul a determinat conducatorii unor autoplatforme sa fure trei masini parcate in Bucuresti, pe care, ulterior, intentiona…

- Un barbat de 28 de ani este cercetat dupa ce a determinat conducatorii unor autoplatforme sa fure trei masini parcate in Bucuresti, iar politistii au stabilit ca el intentiona sa valorifice autoturismele la centre de dezmembrari, conform news.ro. Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca politistii…