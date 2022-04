Un grup de sase legislatori americani, intre care liderul Comisiei pentru relatii externe a Senatului, Bob Menendez, a sosit joi in Taiwan, intr-o vizita neanuntata, in semn de sustinere fata de insula in fata presiunilor chineze, transmite Reuters.

