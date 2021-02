Stiri pe aceeasi tema

- Actualul director al sitului arheologic italian de la Paestum, germanul Gabriel Zuchtriegel, va prelua conducerea sitului antic Pompei, clasat de UNESCO in patrimoniul umanitatii, a anuntat sambata ministrul italian al culturii, Dario Franceschini, transmite AFP, potrivit Agerpres. In cadrul…

- Acreditat de romani ca a 3-a personalitate in care au avut incredere in lunile de pandemie din 2020, fostul ministru al sanatații, Nelu Tataru, a incetat sa mai apara public, dupa ce conducerea ministerului a fost preluata de Vlad Voiculescu. Tataru explica pentru Libertatea motivele pentru care a decis…

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte si-a depus demisia marti si spera sa primeasca din partea presedintelui un nou mandat, al patrulea in decurs de trei ani. Potrivit presei italiene, Conte a comunicat Cabinetului ca renunta la sarcini si a inmanat demisia presedintelui Sergio Mattarella,…

- Un anonim a restituit peste 200 de monede antice parcului arheologic Paestum, din sudul Italiei, dupa ce s-a spovedit unui preot local, conform unui comunicat dat publicitatii joi de parcul arheologic, citat de agerpres . „Sub protectia sacra a secretului confesiunii, o persoana anonima a restituit,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a unui prim-ministru interimar. Anunțul a fost facut pe pagina de facebook a președintelui. „Azi am semnat decretul de numire in calitate de premier interimar a domnului Aurel Ciocoi, ministrul in exercițiu al Afacerilor Externe…

- Premierul Ludovic Orban și-a anunțat, luni seara, demisia de la conducerea Guvernului, dupa ce duminica seara, la inchiderea urnelor, afirma, in ciuda rezultatelor exit-poll, ca PNL a caștigat alegerile. Potrivit Hotnews, decizia a fost luata in urma discuției pe care Orban a avut-o luni cu președintele…

- Ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, a declarat ca dozele de vaccin impotriva COVID-19 vor incepe sa soseasca in Italia la sfarsitul lunii ianuarie si vaccinarea nu va fi obligatorie in aceasta tara, dar va exista o companie pentru a convinge cat mai multi oameni sa se vaccineze, in timp…