Un forum online alină suflete reale: „Voi ce intrați… păstrați orice speranță!” Bucureștiul, cu diversitatea lui adesea șocanta, servește drept fundal miilor de povești ale locuitorilor sai, printre care și cea spusa de lucratoarele sexuale. Comunitatea acestora, de multe ori neglijata, se confrunta cu provocari și prejudecați, in ciuda rolului cel mai probabil pozitiv și jertfelnic pe care il joaca in societate. Sa ne facem timp sa descifram talcul ascuns al acestor povești. A doua ta familie Forumul pentru escorte, sugestiv intitulat „A doua ta familie. Locul unde nevestele mor de ciuda”, nu se rezuma la București, dar pare a fi reprezentativ pentru Capitala. Sunt mii de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

