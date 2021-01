Un fan Zelea Codreanu, dibuit la asaltul asupra Capitoliului

Stiri pe aceeasi tema

- El a fost identificat de presa locala din Indiana, statul in care locuieste, in fotografiile realizate in momentul asaltului asupra sediului Congresului american. Heimbach este cunoscut in SUA drept un lider al miscarilor neo-naziste si a organizat in trecut proteste rasiste in Charlottesville. La mitingul…

- Ceea ce s-a intamplat ieri (miercuri, n.red.) la Washington este in egala masura ingrozitor si revoltator, a reactionat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a doua zi dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de…

- Chipurile lor au facut înconjurul lumii de la asaltul de miercuri asupra Capitoliului, fotografiați cu picioarele pe biroul unui oficial, defilând cu un steag confederat sau stând la biroul președintelui Senatului, potrivit AFP.Cine sunt acești susținatori ai lui Donald Trump,…

- Polonia are incredere in puterea democratiei americane, a declarat joi presedintele Andrzej Duda, a doua zi dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat cladirea Capitoliului din Washington, intrerupand o sesiune comuna a Congresului consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale…

- Femeia decedata miercuri dupa a fost ranita de glont in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare infocata a presedintelui Donald Trump care traia in sudul Californiei, au informat media americane citand familia ei, scrie AFP. "Femeia era Ashli Babbitt, care…

- Femeia decedata miercuri dupa ce a fost ranita de glont în sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare înfocata a presedintelui Donald Trump care traia în sudul Californiei, au informat media americane citând familia ei, scrie Agerpres,…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Doua cladiri ale Capitoliului au fost evacuate, miercuri, din cauza unor amenintari cu bomba, in timp ce Congresul SUA valideaza rezultatul scrutinului prezidential, afirma surse citate de postul Fox News. Politia a dispus evacuarea anexei „Cannon” si a „Bibliotecii Madison” a Congresului SUA, au declarat…