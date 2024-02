Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Statelor Unite este "nesustenabila" pe termen lung si "este timpul" sa remediem acest lucru, a afirmat duminica presedintele bancii centrale americane (Fed), Jerome Powell, intr-un lung interviu la postul CBS, noteaza AFP, citat de Agerpres."Pe termen lung, Statele Unite se afla…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca o scadere a ajutorului furnizat tarii sale de catre Statele Unite ar fi un semnal nepotrivit, in contextul in care un nou pachet de asistenta pentru Ucraina este in prezent blocat in Congresul american, transmite AFP. „Pasivitatea Statelor Unite…

- Rachetele au fost lansate duminica dimineața in jurul ore locale 8.00 (nr. 1.00 in Romania) și sunt analizate de serviciile de informații sud-coreene și americane, a transmis armata sud-coreeana, fara a preciza cate rachete au fost lansate, relateaza Reuters.„In timp ce consolideaza supravegherea și…

- Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, a fost spitalizat, discret, din cauza unor complicații. Guvernul american a facut publica informația abia vineri, deși s-a intamplat luni, 1 ianuarie, relateaza AFP, citat de Mediafax.Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a fost spitalizat luni din cauza…

- Peste 10.000 de tone de echipament militar au fost livrate Israelului de catre Statele Unite ale Americii de la inceputul razboiului din Fasia Gaza și pana in prezent, conform datelor oficiale oferite de autoritatile israeliene, scrie agenția germana de presa DPA, potrivit Agerpres.Cel de-al 200-lea…

- Marile companii din domeniul tehnologiei informatiei, care vor sa-si extinda afacerile in Europa de Est, vor gasi in Romania oportunitati excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la intalnirea pe care avut-o marti cu reprezentantii companiei Google, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza…

- Premierul Marcel Ciolacu si-a inceput vizita oficiala in Statele Unite ale Americii la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, unde a comemorat, duminica, victimele genocidului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

- La 60 de ani de existența, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, se va afla in America, la invitația Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii, in cadrul unui turneu aniversar, in perioada 24 noiembrie – 4 decembrie 2023.