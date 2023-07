Un excavatorist a murit electrocutat pe un şantier Un excavatorist a murit, marti, dupa ce s-a electrocutat. Accidentul de munca a avut loc pe un santier din localitatea Chisoda, limitrofa municipiului Timisoara, scrie Agerpres. Barbatul, de 59 de ani, ridica un tub de otel cu excavatorul, pe sub o linie de inalta tensiune. In acel moment s-a format un arc electric care l-a lovit. Echipajul SMURD chemat pe santier a efectuat manevrele de resuscitare, insa fara rezultat. Barbatul a fost declarat decedat. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. Inspectoratul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

