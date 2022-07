Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat marți ca forțele ruse au respins o tentativa ”nebuneasca” a soldaților ucraineni de a recuceri Insula Serpilor, un teritoriu simbolic care a cazut in mainile Moscovei in prima zi a invaziei, relateaza Afp, citata de Agerpres . Asaltul forțelor Kievului ar fi avut…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina este cea care trebuie sa rezolve problema reluarii transporturilor de cereale prin deminarea porturilor sale, adaugand ca Moscova și-a indeplinit deja angajamentele necesare. Ucrainei ii revine sarcina de a rezolva problema reluarii transporturilor…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat decretul de avansare in grad a general-maiorului Igor Konașenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova, informeaza Agenția TASS . Ultimul este originar din Republica Moldova.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a spus, marți, ca trupele sale au "eliberat complet" zonele rezidențiale din Severodonețk, oraș cu importanța strategica, aprig disputat de forțele Moscovei și de apararea ucrainenana in ultimele saptamani.

- Rusia anunta joi ca a oprit un aflux de ”mercenari” straini care vor sa lupte alaturi de armata Kievului in Ucraina, dupa ce le-a provocat ”pierderi grele” in ultmele saptamani, relateaza AFP. ”De la inceputul lui mai, afluxul de mercenari straini in Ucraina care vor sa ia parte la ostilitati impotriva…

- Un deputat rus, Oleg Morozov, propune rapirea unui ministru al Apararii dintr-o țara NATO. Deputatul este membru al partidului Rusia Unita. El a lansat șocanta idee intr-o emisiune de televiziune la postul Rusia 1. Deputatul a spus ca Rusia poate rapi un ministru al Apararii dintr-o țara NATO, in timp…

- Rusia se lauda ca a cucerit Mariupol, orașul de la Marea Azov, iar anunțul a fost facut joi de insuși ministrul apararii, Serghei Șoigu, care a venit sa-i dea personal vestea lui Vladimir Putin, potrivit imaginilor difuzate de Kremlin. Ministrul apararii disparuse din viața publica de mai mult timp…

- Forțele ”speciale” ruse au eliberat mai mulți oameni care erau ținuți prizonieri intr-o moschee turceasca din Mariupol și i-au dus ”intr-un loc sigur”, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, citat de agenția rusa de stat TASS.Presupusa eliberare ar…