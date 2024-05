Stiri pe aceeasi tema

- Intr o decizie ce apartine asociatului unic si administratorul societatii, Palade Perihan, societatea Perihan Flower Shop SRL anunta extinderea obiectului de activitate si infiintarea unui nou punct de lucru.Este vorba despre infiintarea unui punct de lucru sediu secundar situat in mun. Constanta, bd.…

- Un nou punct de lucru pentru salvatorii clujeni a fost inaugurat in Județul Cluj. ???????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????????? ???? ???????????????? ????????????????????????̦????????????????????????????????????! Salvatorii clujeni vor putea gestiona cu o mai mare

- Bogdan Lobonț, antrenorul interimar de la Rapid, a luat o decizie șocanta la meciul cu Farul. L-a trimis titular pe Dragoș Grigore (37 de ani) in centrul defensivei. Veteranul de la Rapid nu a jucat niciun meci in 2024. Iar ultima apariție pe teren dateaza din 15 decembrie, cand juca 1 minut cu Petrolul,…

- EGAL… Vasluiul a debutat cu o remiza in play-out-ul Ligii 3. Echipa antrenata de Adi Racovița și Gabriel Craciun a remizat, pe teren propriu, 1-1 (0-1), cu Șomuz Falticeni, dupa un meci in care a jucat slab in prima repriza și bine in cea de-a doua. “Roș-alb-albaștrii” au inceput meciul cum nu se poate…

- Actul constitutiv al firmei Ianimi Grup SRL a fost modificat pe 25.01.2024. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV a cu numarul 1583 din data de 01 aprilie 2024. Ianimi Grup SRL este controlata de asociatul unic Mara Tiberiu. Mara Tiberiu, in calitate de asociat unic in societatea…

- Compass Trading amp; Management SRL de va mai ocupa de inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing. Societatea este controlata de Radu Daniel Perhaita, care este asociat unic si administrator. Radu Daniel Perhaita, asociat unic in Compass Trading amp; Management SRL, a…

- Andrei Ivan (27 de ani), a jucat o repriza astazi in Universitatea Craiova - FCSB 1-1, iar la final a raspuns complimentelor pe care i le-a facut Gigi Becali, patronul FCSB. Doar ce se terminase meciul dintre FCSB și Petrolul, scor 1-0, iar Gigi Becali și-a mutat atenția catre capul de afiș al rundei,…

- Rapid a invins-o pe UTA, scor 4-1, in runda cu numarul 28 din Superliga. Dan Șucu, finanțatorul gruparii giuleștene, a fost incantat de evoluția debutantului Robert Badescu (18 ani). Dan Șucu a plecat fericit de la stadionul din Giulești. L-a laudat pe Badescu, dar și reușita lui Burmaz din minutele…