Firme Constanta: Laborator Central Construct SRL isi deschide punct de lucru la Constanta, in incinta Logistic Park SA

- In data de 30 mai 2024, Achim Raul Sebastian, asociat unic al societatii AQM Bakery Friends SRL, a luat decizii importante pentru afacerea lui.Una dintre acestea vizeaza actualizarea datelor de identificare ale asociatului unic si administratorului Achim Raul Sebastian. O alta face referire la schimbarea…

- Asociatul unic al Hotel Victor SRL a aprobat o decizie in data de 17.03.2024. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV a cu numarul 3291 din data de 08 iulie 2024. Firma este controlata de Victor Muntianu. Victor Muntianu, in calitate de asociat si administrator la societatea Hotel…

- Adunarea generala a societatii Hotel Proton Neptun SRL, reprezentata de asociatii Papuc Camelia Alexandra si Stere Cristian Constantin a adus cu ea decizii importante pentru afacere.Va prezentam in continuare principalele decizii: Retageri din societate Se retrage din societate Papuc Camelia Alexandra,…

- Beija Flor SRL este detinuta de Iulian Petru Tenie, care si administreaza societatea, alaturi de Andrei Gheorghiu.Beija Flor SRL Galati a deschis un punct de lucru in Mamaia, zona Complex Bicaz, Hotel Briza, in urma deciziei asociatului unic Iulian Petru Tenie. Hotararea a fost luata in 20 aprilie 2024,…

- Adunarea Generala a Asociatilor societatii Expertconstruct XBM SRL a luat urmatoarele hotarari in data de 4 martie 2024:Modificarea obiectului secundar de activitate: Obiectul secundar al societatii va include o gama larga de activitati legate de constructii, precum si servicii de cazare, cumparare…

- Intr o decizie ce apartine asociatului unic si administratorul societatii, Palade Perihan, societatea Perihan Flower Shop SRL anunta extinderea obiectului de activitate si infiintarea unui nou punct de lucru.Este vorba despre infiintarea unui punct de lucru sediu secundar situat in mun. Constanta, bd.…

- In SC Vivinco Winery SRL, care are sediul social in Bucuresti, asociati sunt Iulian ndash; Sorin Iuroaia si Adrian ndash; Mihail Andronic. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 2084, din data de 25 aprilie 2024, a fost publicata hotararea nr. 1950 13.03.2024 a Adunarii Generale a Asociatilor…

- Sterk Plast SRL este detinuta de Suleyman Islambay, Erkan Genc si Mahmut Aydeniz.Erkan Genc nu mai este administrator al Sterk Plast SRL, potrivit unei hotarari a Adunarii Generale a Asociatilor din noiembrie 2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 1957 din 19 aprilie 2024. Conform sursei…