- In lupta pentru Putere, George Simion racoleaza din greu oameni de la partidele Sistemului pe care il critica: anunțul facut de liderul AURAna Predescu, deputat PUSL ales din partea PSD, s-a inscris in Alianța pentru Unirea Romanilor, a anunțat liderul AUR, George Simion.„Din ce in ce mai mulți oameni…

- Mihai Enache, in varsta de 35 de ani, absolvent al facultaților de Administrație Publica și Drept, este candidatul AUR la Primaria Capitalei, potrivit unor surse din partid.„Alianța pentru Unirea Romanilor, partidul condus de George Simion, este primul care iși anunța in mod oficial candidatul in…

- Alianța pentru Unirea Romanilor va anunța marți candidatul din partea formațiunii pentru funcția de primar general al Municipiului București. Alianța pentru Unirea Romanilor urmeaza sa anunțe candidatul din partea formațiunii pentru funcția de Primar General al Municipiului București. Evenimentul…

- Senatoarea a spus ca liderul AUR trebuie sa mearga in genunchi pentru a-și cere scuze și spune ca Alianța pentru Unirea Romanilor are nevoie de ea pentru a intra in Parlament. Declarația acesteia vine dupa ce Simion i-a transmis ca o vrea inapoi in partid, dupa ce a indepartat-o in urma cu 2 ani.Anunțul…

- Liga Studentilor din SNSPA a transmis, luni, un comunicat de presa in care ”condamna actiunea AUR, la deschiderea anului școlar, cand reprezentanti ai acestei formatiuni au impartie fluturasi cu diferite mesaje. Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) este acuzata, luni, de catre Liga Studentilor din…

- Am avut o vara plina, incomparabil mai activa decat celelalte partide! Am inceput vara cu prezentarea și lansarea in dezbatere publica a “Programului de guvernare AUR in 15 puncte” ( https://programaur.ro/ ). Am strabatut Romania și am oprit in fiecare județ pentru a prezenta romanilor programul de…

- Scoala politica de vara a partidului Alianta pentru Unirea Romanilor si a deschis lucrarile joi, 14 septembrie, incepand cu ora 17.00, la Teatrul de Vara din Neptun, lucrari ce se vor incheia pe 17 septembrie. Tinerii vor participa la prezentari, sesiuni de training si discursuri ale unor personalitati…

- Primarii de sector se bucura de cea mai mare incredere in randul bucureștenilor, arata cel mai recent sondaj CURS realizat in perioada 18-30 august 2023.Sondajul CURS despre preferințele politice ale bucureștenilor arata ca Daniel Baluța, primarul Sectorului 4, se bucura de cea mai mare incredere in…