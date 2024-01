Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc in Oceanul Pacific, in largul coastelor Filipinelor, potrivit institutului american de geofizica USGS, relateaza AFP.Seismul a avut loc luni seara (ora Romaniei), la o adancime de 70 de kilometri, la aproximativ 100 de kilometri sud-est de provincia Sarangani,…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 6,3 s-a produs duminica in Papua, Indonezia, la o adancime de 39 kilometri, a anuntat USGS, insistutul american pentru geofizica, relateaza News.ro.Cutremurul a avut loc in puterea noptii, duminica, la ora locala 2:16 (sambata, 19:16, ora Romaniei). Epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a zguduit Mindanao, in Filipine, in primele ore ale dimineții de luni, a anunțat Centrul German de Cercetare in Geostiinte (GFZ).Seismul s-a produs la o adancime de 38 km, a precizat GFZ, potrivit mediafax. GFZ a stabilit anterior magnitudinea cutremurului la…

- Cutremur cu magnitudinea 7,5 in Filpine, potrivit Centrului european de seismologie. Seismul s-a produs in insula Mindanao, a doua ca marime din arhipelag, la o adincime de 63 de km. A fost emisa o alerta de tsunami.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,5 s-a produs marti in largul Papua Noua Guinee, in Oceanul Pacific, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS), citat de AFP, scrie Agerpres.Cutremurul s-a produs in larg la douazeci de kilometri de coasta nordica a insulei Noua Guinee, la o adancime estimata…