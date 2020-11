Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 5,7 pe scara Richter a zguduit o mare parte din teritoriul Costa Rica sambata seara, fara sa fie semnalate insa victime sau pagube materiale, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Atac sangeros in orasul canadian Quebec - 7 victime! Politia a anuntat ca a arestat un suspect…

- Un "mini-tsunami" s-a produs pe insula greaca Samos din Mareea Egee si pagube materiale au fost semnalate la nivelul mai multor cladiri locale in urma unui seism cu magnitudinea 6,7 care a lovit aceasta regiune, potrivit postului public de televiziune din Grecia, Ert, informeaza AFP. …

- Seismul, a carui intensitate a fost evaluata initial la 7,4, a avut loc la 91 de kilometri sud-est de Sand Point, in Insulele Aleutine, situate in Marea Bering, la o adancime de 40 de kilometri, porrivit USGS. La Sand Point au fost semnalate cele mai importante valuri - de aproximativ 60 de centimetri…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sambata in nord-estul Iranului, langa granita acestuia cu Turkmenistanul, a informat televiziunea de stat iraniana, potrivit Reuters. Mai multe case au fost avariate, insa nu au existat victime.Cutremurul a fost resimtit intr-o zona de langa localitatea…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs luni in Vanuatu, stat insular din Oceanul Pacific, conform Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de Reuters.Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, potrivit EMSC, potrivit agerpres.ro. Citește și: Liviu Pleșoianu promoveaza…

- Un nou seism cu magnitudinea de 6,4 s-a produs pe coasta pacifica din nordul statului Chile in noaptea de sambata spre duminica, la mai putin de o saptamana dupa ce o regiune invecinata a fost zguduita de doua seisme majore consecutive, informeaza DPA. Serviciul de prospectare geologica al Statelor…

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs marti in zona coastei de nord a Chile, a anuntat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinte (GFZ), fiind raportate daune si alunecari de teren minore in regiuni din apropierea epicentrului, relateaza Reuters. CUTREMURE succesive. Septembrie incepe…

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs marti in zona coastei de nord a Chile, a anuntat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinte (GFZ), fiind raportate daune si alunecari de teren minore in regiuni din apropierea epicentrului, relateaza Reuters. Mai multe persoane care locuiau in apropierea coastei…