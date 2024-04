Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineața, 22 martie 2024, a avut loc un nou cutremur. La ora 07:20, ora locala a Romaniei, s-a produs un seism cu magnitudinea de 4.4, la adancimea de 10.0 km, in Grecia-Albania. Cutremur puternic in Grecia Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter, a avut loc, vineri…

- Cutremurul din 1977 a fost cel mai distructiv din istoria Romaniei. Se implinesc, astazi, 47 de ani de Cutremurul din 1977 Cutremurul din 39;77 .A fost un cutremur puternic care s a produs la ora 21:22:22 in data de 4 martie 1977, cu efecte devastatoare asupra Romaniei. A avut o magnitudine de 7,4 grade…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter a avut loc joi, la ora 11:25, in zona Seismica Vrancea, la o adancime de 140 de kilometri, conform INFP. „In ziua de 29 Februarie 2024, la ora 11:25:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea…

- Luni spre marți noapte, un cutremur puternic s-a produs in țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul care a avut loc la ora 23:50:46 (ora locala a Romaniei). Iata unde s-a produs și in ce orașe a fost resimțit!

- Cutremur cu magnitudinea 3,3 grade Richter in aceasta dimineața in zona Vrancea Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs duminica, la ora 11:53, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP),…

- Joi dupa-amiaza, in estul Turciei s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade pe scara Richter. Anunțul a fost facut, la scurt timp, de catre Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC). Iata unde s-a produs seismul!

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 grade pe scara Richter a lovit marți regiunea de frontiera dintre Kirgizstan și regiunea Xinjiang din China, fiind raportate victime și case prabușite, a anunțat presa de stat chineza, citata de Rador Radio Romania.Cutremurul s-a produs la ora locala 2:09 a.m. (1809…

- Cutremur in zona Vrancea, luni, 15 ianuarie. In ziua de 15 Ianuarie 2024, la ora 11:01:48 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.3, la adancimea de 68.1 km. Citește și: Medicii de familie si cei din policlinici intra luni in…