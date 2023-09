Stiri pe aceeasi tema

- Andre Birleanu, un celebru model roman, a fost arestat in Bucuresti, dupa ce a obligat o tanara sa mearga la el acasa, a sechestrat-o, a batut-o si a violat-o. El este acuzat de lipsire de libertate si viol. Andre Birleanu, pe numele sau adevarat Vivien Adrian Birleanu, a fost arestat, ieri, de Judecatoria…

- Un roman, aflat cu familia in vacanța, a trecut prin clipe de coșmar in insula greceasca Thasos. El și-a vazut, pur și simplu, mașina pe care o parcase pe dig, plutind in apa Marii Egee. Renaultul Kadjar, de culoare albastra, cu numere de București, a disparut din locul in care omul il parcase și a…