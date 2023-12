Un copil de 10 ani din Galați, lovit de o autospecială a Poliției Un copil de 10 ani din Bursucani din județul Galați a fost lovit de o masina de poliție. Baiatul ar fi traversat strada neregulamentar. Agentul de poliție aflat la volanul autospecialei de Poliție s-ar fi aflat in misiune in momentul producerii accidentului. La fața locului au fost trimise sa intervina echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanța, elicopterul SMURD și Poliția Rutiera Galați. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Tragedie pentru o familie cu doar doua zile inainte de Craciun! Un copil in varsta de 10 ani, din Bursucani, se afla in stare grava dupa ce a fost lovit de o masina de poliție aflata in misiune. Potrivit primelor informații, micuțul ar fi traversat neregulamentar.

- La data de 23 decembrie 2023, in jurul orei 10.00, pe DN 24 D, in interiorul localitatii Bursucani, din judetul Galati, a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor, in urmatoarele imprejurari:O autospeciala de politie din cadrul Postului de Politie Radesti, aflata in misiune, cu semnalele…

