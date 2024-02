Stiri pe aceeasi tema

- Vineri in jurul orei 07:40, un barbat, in timp ce conducea autoturismul pe strada 1 Mai din Radauți avand direcția de deplasare dinspre Fratauții Vechi catre Radauți, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a parasit partea carosabila și s-a oprit in șanțul din beton din partea dreapta a…

- La data de 21 ianuarie ora 06.51, un barbat de 20 ani, din orașul Broșteni, a condus autoturismul pe DN 17B oraș Broșteni, din direcția Broșteni catre Vatra Dornei și a intrat in coliziune cu o autoutilitara care circula din sensul opus. Barbatul de 20 de ani nu a putut fi testat cu etilometrul datorita…

- Accident rutier pe DN 1, intre Sebeș și Miercurea Sibiului: Doua femei au ajuns la spital dupa ce un șofer nu a acordat prioritate Accident rutier pe DN 1, intre Sebeș și Miercurea Sibiului: Doua femei au ajuns la spital dupa ce un șofer nu a acordat prioritate Un accident rutier a avut loc in cursul…

- Marți dupa amiaza, un barbat de 67 ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe str. Nicolae Labis din comuna Dumbraveni, a patruns pe DN 29 și a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 29 ani, din municipiul Botosani. In urma evenimentului rutier a rezultat…

- Un barbat din Falticeni s-a ales cu dosar penal pentru ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Barbatul care conducea o autoutilitara a fost prins de polițiști dupa o urmarire in trafic pe distanța Cornu Luncii Falticeni pentru ca nu a oprit la semnalul oamenilor legii.…

- In timp ce executau activitați pe linie de silvicultura pe raza comunei Galanești, satul Hurjuieni lucratorii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești au oprit pentru control autoutilitara care circula pe DJ 178 F Hurjuieni, din direcția Galanești–Fratauții Vechi și care transporta material lemnos.…

- La data de 29.10.2023, in jurul orei 13:30, un barbat de 30 de ani din Vama in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei de pe raza municipiului Campulung Moldovenesc a fost oprit pentru control ocazie cu care i s-a solicitat sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, rezultatul testarii…