- In ziua de 2 februarie in jurul orei 11:40, un barbat in varsta de 26 de ani, din comuna Galanești in timp ce conducea autoturismul pe DJ178F pe raza localitații Hurjuieni avand direcția de deplasare dinspre Galanești, catre Fratauții Vechi,a efectuat viraj stanga in intersecția cu DC Neclasificat,…

- La data de 21 ianuarie ora 06.51, un barbat de 20 ani, din orașul Broșteni, a condus autoturismul pe DN 17B oraș Broșteni, din direcția Broșteni catre Vatra Dornei și a intrat in coliziune cu o autoutilitara care circula din sensul opus. Barbatul de 20 de ani nu a putut fi testat cu etilometrul datorita…

- Miercuri la ora 20:37, lucratorii din cadrul Biroului Rutier Suceava au fost sesizați ca pe strada Magurei din Suceava, un autoturism al carui conducator auto se afla sub influența bauturilor alcoolice a avariat mai multe autoturisme staționate. Avand in vedere aceste aspecte, polițiștii s-au deplasat…

- La data de 2 decembrie in jurul orei 21:45, un barbat in varsta de 32 de ani din Fratauții Vechi, satul Maneuți, se deplasa cu autoturismul pe DJ 178C catre Radauți. La un moment dat, intr-o curba la stanga, acesta a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in șanțul din dreapta. Șoferul a suferit…

- Accidentul grav cu doi raniți de la Fratauții Vechi petrecut duminica noapte a fost provocat de șoferul mașinii care era baut și nu avea nici permis de conducere. Tanarul rula cu viteza iar la un moment dat a pierdut controlul volanului a intrat intr-un șanț mașina fiind proiectata pe gardul unei case.…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Radauți, impreuna cu un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean, au intervenit vineri dimineața, in jurul orei 4:20, cu o autospeciala pentru descarcerare la un accident rutier produs pe raza localitații Clit, la ieșire spre comuna Marginea (DN2E). Potrivit…

- Un șofer a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina, vineri dupa-masa, in afara carosabilului, in localitatea valceana Bunești. Pompierii valceni au fost solicitați, vineri dupa-amiaza, sa intervina pentru asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor și de prim ajutor la un accident rutier produs…

- In cursul zilei de sambata, in jurul orei 10.35, un barbat de 35 ani, din comuna Brodina, a condus autoturismul pe str. Petru Rareș din Radauți și a intrat in coliziune ușoara cu autoturismul condus de catre un radauțean de 72 ani. In incercarea de a evita coliziunea și ca urmare a impactului produs…