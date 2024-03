Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna ar fi primit un onorariu uriaș pentru concertul susținut sambata seara la petrecerea privata organizata inainte de nunta fiului celui mai bogat om din India, Mukesh Ambani. Estimarile vorbesc de sume intre 5 și 9 milioane de dolari. Bogații lumii s-au adunat acolo pentru o petrecere de trei…

- Rihanna ar fi primit un onorariu uriaș pentru concertul susținut sambata seara la petrecerea privata organizata inainte de nunta fiului celui mai bogat om din India, Mukesh Ambani. Estimarile vorbesc de sume intre 5 și 9 milioane de dolari. Bogații lumii s-au adunat acolo pentru o petrecere de trei…

- O bistrițeanca susține ca și-a pierdut locul de parcare licitat, acesta fiind acum in posesia unei “pile” a celor de la primarie, astfel ca nu mai are unde sa parcheze. Mai mult, in mai puțin de o luna, a primit 3 amenzi pentru parcare neregulamentara. „Loc de parcare pe Independenței nu am, deși sunt…

- Doua surori din Gorj, inscrise intr-un grup folcloric al Palatului Copiilor din Targu Jiu, sunt protagonistele unui videoclip pe rețelele de socializare care a strans aproape trei milioane de vizualizari și peste 150.000 de aprecieri.

- Rareș Cristian Groze, polițist al Brigazii de Operațiuni Speciale Cluj, a fost prins in flagrant la UNTOLD 2023, oferind droguri unei polițiste sub acoperire. Totul s-a intamplat in data de 5 August 2023, cand Rareș Cristian Groze, alaturi de fratele sau, acesta fiind tot polițist, au ales sa-și petreaca…

- Un clip creat cu ajutorul Inteligenței Artificiale, in care un fals Cristiano Ronaldo il ataca pe Lionel Messi, a strans milioane de afișari pe rețelele de socializare. Cei mai mulți dintre urmaritori l-au considerat real. Este doar un exemplu al modului in care informațiile se propaga in social media…

- Eminem, unul dintre cei mai apreciați artiști americani, a ajuns la varsta de 51 de ani sa aiba o avere colosala. Dupa 30 de ani de cariera, interpretul a strans fabuloasa suma de 250 de milioane de dolari.In ciuda succesului, aceasta nu a avut o viața tocmai fericita. Tatal l-a parasit, iar mama l-a…

- Actualizare: Miercuri, 20 decembrie, proiectul de hotarare a fost modificat de initiator, suma totala comunicata crescand la peste 14,6 milioane de lei, inclusiv TVA. Cheltuielile eligibile ce vor fi finantate prin PNRR vor fi de 9,7 milioane de lei, iar cele neeligibile ce vor fi suportate din bugetul…