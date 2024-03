Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia razboiului dintre Ucraina si Rusia,…

- Monedele aruncate de turiști in maiestuoasa Fontana di Trevi din Roma, insotite de dorinte legate de dragoste, sanatate sau de intoarcere in „Cetatea eterna”, ofera un ajutor real unor persoane pe care turistii nu le vor intalni niciodata, relateaza joi Reuters, preluat de Agerpres.

- „Noi nu facem niciun pas inapoi, pentru ca avem noua lege a pensiilor in MO si ea produce acum efecte. Noi trebuie sa o punem in aplicare. Discutia cu FMI a fost una onesta, le-am explicat ca legea pensiilor face parte din reforma macroeconomica, ca este jalon in PNRR si cel legat de sustenabilitate.…

- Un clip creat cu ajutorul Inteligenței Artificiale, in care un fals Cristiano Ronaldo il ataca pe Lionel Messi, a strans milioane de afișari pe rețelele de socializare. Cei mai mulți dintre urmaritori l-au considerat real. Este doar un exemplu al modului in care informațiile se propaga in social media…

- Eminem, unul dintre cei mai apreciați artiști americani, a ajuns la varsta de 51 de ani sa aiba o avere colosala. Dupa 30 de ani de cariera, interpretul a strans fabuloasa suma de 250 de milioane de dolari.In ciuda succesului, aceasta nu a avut o viața tocmai fericita. Tatal l-a parasit, iar mama l-a…

- Cel putin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19, achizitionate de tarile UE in perioada de varf a pandemiei, au fost aruncate intre timp. Costul lor este estimat la 4 miliarde de euro, arata o analiza realizata de POLITICO, pe baza datelor culese inegal, pentru ca unele tari au refuzat sa le faca…