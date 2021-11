Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat noua cetateni straini, dintre care patru au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat in Ungaria, iar cinci au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, pe jos, cu intenția de a ajunge intr-o țara din spațiul Schengen. Cu…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat trei cetateni straini care intentionau sa treaca ilegal din Romania in Ungaria, pe la frontiera verde. Toți trei voiau sa ajunga in tari din vestul Europei, dar sunt cercetati acum pentru trecere ilegala a frontierei de stat. Marti, 05 octombrie a.c., politistii…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat sase cetateni straini, dintre care patru au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, ascunsi in mijloace de transport, iar doi au trecut ilegal frontiera din Ucraina, pe jos, cu intenția de a ajunge in Germania. Cu totii sunt cercetati acum pentru trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I si Nadlac II au depistat doi cetateni din Tunisia și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in portbagajul unui autoturism, respectiv deasupra rotii de rezerva a unui automarfar. In…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat șaisprezece cetateni din Afganistan și Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci automarfare incarcate cu diverse bunuri. In ultimele 48 ore, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera de la Calafat au descoperit si confiscat aproximativ 9.600 pachete cu tigari, in valoare de peste 200.000 lei, care se aflau ascunse intr-un microbuz printre corpuri de mobila. Potrivit IGPF, luni, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat s-a prezentat pentru…

- "Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au descoperit, intr-un tren international care avea ca destinatie Austria, un cetațean afgan, in varsta de 15 ani, ascuns in geamantanul care apartinea unui pasager, cetatean roman.Astazi dimineața, in jurul orei 02:20, la Punctul…