Recent, a fost inaugurat Centrul Cancerului de Prostata din București, unic in țara noastra, care are ca scop abordarea mutidisciplinara a pacientului pentru diagnostic rapid și tratament eficient. Medicii avertizeaza ca frecvența cancerului de prostata crește odata cu inaintarea in varsta și conform statisticilor aproximativ 1 din 7 barbați cu varsta de peste 65 de ani este posibil sa dezvolte aceasta boala. ”In Romania, cancerul de prostata este cel mai frecvent intalnit tip de cancer in randul barbaților de peste 50 de ani. Potrivit datelor oficiale exista peste 10.000 de cazuri noi pe an,…