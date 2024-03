Un candidat din partea partidului lui Erdogan a fost huiduit

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce prezenta un candidat al partidului sau la Sanliurfa, in sud-estul tarii, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost vadit mirat sambata de huiduielile alegatorilor impotriva acestuia, relateaza AFP.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni seara ca Partidul National Liberal nu poate sa nu aiba propriul candidat la alegerile prezidentiale, el subliniind ca intotdeauna va sustine un candidat din partea PNL.

- Doi lideri importanți exclud varianta unui candidat comun la prezidențiale. Europarlamentarul Rareș Bogdan și prim-vicepreședinte PNL susține ca partidul va avea un candidat propriu, iar Nicolae Ciuca este obligat sa candideze la prezidențiale.De asemenea, Rareș Bogdan a susținut ca reprezentanții…

- „Ii voi cere lui Janusz Wojciechowski sa demisioneze”, a declarat Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului polonez Lege și Justiție (PiS). El a adaugat ca il va suna astazi pe comisarul european pentru agricultura (membru PiS) pe aceasta tema. In Polonia - ca și in multe alte țari ale UE in cursul…

- Vasile Dincu, presedintele Consiliului National Politic al PSD, il vede pe Marcel Ciolacu drept candidat PSD la prezidențiale, asta pentru ca el e liderul partidului. Dincu a mai susținut ca la Primaria Capitalei nu vede un alt candidat social-democrat in afara de Gabriela Firea.„In acest moment,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca formatiunea pe care o conduce isi va asuma un candidat propriu la Primaria generala a Capitalei si nu ii mai acorda sprijin politic actualului edil, Nicusor Dan, potrivit agerpres.ro. “Avem o conducere la nivelul Filialei PNL Bucuresti. Domnul ministru…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma la aniversarea a 34 de ani de la reinfiintarea partidului ca PNL continua traditia democratica al carei fir a fost reluat in 15 ianuarie 1990, prin protejarea drepturilor civile, sustinerea statului de drept si sprijinirea mediului de afaceri. ”Astazi…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s a intalnit sambata, la Istanbul, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta despre razboiul din Fasia Gaza si aderarea Suediei la NATO, blocata in continuare de Turcia, relateaza AFP. Secretarul de stat american Antony Blinken s a intalnit…