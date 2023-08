Un brăilean în stare de ebrietate a dat drumul la gaze în apartament și amenință că aruncă blocul în aer Un brailean in stare de ebrietate a sunat la poliție si a anunțat ca a dat drumul la gaze, dorind sa produca o deflagrație. Barbatul de 41 de ani nu a precizat motivul pentru care intenționeaza sa recurga la acest gest. Polițiștii au evitat in ultimul moment o tragedie și au forțat ușa de acces […] The post Un brailean in stare de ebrietate a dat drumul la gaze in apartament și amenința ca arunca blocul in aer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

