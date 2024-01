Stiri pe aceeasi tema

- Numai pacient sa nu fii in Romania! Povestea unui bolnav de cancer care și-a caștigat in instanța tratamentul. dupa ce a fost pus sa-l cumpereTot mai multe persoane care sufera de cancer au ajuns sa dea statul roman in judecata, pentru a putea caștiga gratuitatea la medicamentele costisitoare de…

- Romanii bolnavi de cancer continua sa dea statul in judecata și sa obțina tratamente gratuit cu medicamente pe care nu și le pot permite. Una dintre cele mai active instanțe din acest punct de vedere este Curtea de Apel Alba Iulia.

- Andrei Horodniceanu, fiul lui Daniel Horodniceanu, a obținut o funcție in cadrul sistemului judiciar, in urma unor rezultate slabe la examenul de ocupare a postului. CSM (Consiliul Superior al Magistraturii), unde tatal lui Andrei Horodniceanu era vicepreședinte, a dat unda verde numirii in funcția…

- Un șofer de camion din județul Cluj a postat un mesaj original pe ușa din spate a vehiculului, practic o forma de protest la adresa politicienilor și a parlamentarilor din Romania. Camionagiul a scris mesajul care este o forma de protest a transportatorilor cu privire la deciziile luate de clasa politica,…

- Compania a spus ca autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii a dat noua aprobare medicamentului pentru tratamentul leucemiei limfocitare cronice (LLC), un tip de cancer in care maduva osoasa produce prea multe din anumite celule albe din sange. Jaypirca a primit pentru prima data aprobarea accelerata…

- ​Luna decembrie reprezinta un punct de cotitura in metodologia de vaccinare din Romania. Ne-am obișnuit, cu excepția vaccinului gripal și a celui impotriva COVID-19, ca doar copiii se vaccineaza. Decontarea vaccinurilor și pentru adulți – deja o realitate in alte țari – va fi posibila și in Romania,…

- Meta a inceput inca de ieri sa trimita utilizatorilor de Facebook și Instagram primele notificari cu privire la sistemul de abonamente care a ajuns și in Romania. Acest lucru presupune atat eliminarea reclamelor, dar și fara ca datele utilizatorilor sa fie colectate.

- Curtea de Apel București a anunțat azi verdictul final din dosarul in care fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania e acuzat de omor. Decizia Curtii e definitiva și executorie. Prima instanta l-a condamnat pe Mario Iorgulescu la 15 ani și 8 luni de inchisoare. Astazi, judecatorii…