Un barbat si o fetita de un an, raniti intr-un accident rutier la Sibiu

- Un echipaj SMURD, o autospeciala de descarcerare si una de stingere au intervenit de urgenta in localitatea Blajel pe DN 14A, la un accident rutier.Doua persoane au avut nevoie de asistenta medicala, o femeie de 35 de ani si o minora de 6 ani. Echipajul SMURD a preluat femeia de 35 de ani care a suferit…

- Trei tineri au fost transportati, in cursul noptii, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier produs la limita judetului Sibiu cu Brasov, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ), Elena Welter. "In urma evenimentului…

- Trei persoane au fost ranite, sambata seara, dupa ce o masina a intrat intr-un stalp in municipiul Sibiu. Autoturismul era condus de un tanar de 23 de ani care are dreptul de a conduce suspendat. El este in stare grava, intubat, cu traumatism cranian sever.

- Sapte persoane au ajuns la spital, dupa ce un microbuz de 8+1 persoane si un autoturism s-au ciocnit marți seara pe DN 14 Medias – Sighisoara, la iesire din municipiul Medias, in judetul Sibiu. Autoritațile au activat Planul Rosu de Interventie. „In circumstante ce urmeaza a fi stabilite cu exactitate,…

- Azi noapte in jur de miezul noptii pompierii sibieni au fost anuntati prin apel pe numarul unic de urgenta 112 de producerea unui accident rutier pe DJ 105J pe raza localitatii Porumbacu de Sus. La fata locului au fost mobilizate 3 echipaje SMURD, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare,…

- Autoritatile din Sibiu au declansat, vineri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care sunt implicate sase masini, la iesirea de pe autostrada catre Cisnadie.”ISU Sibiu intervine de urgenta la un accident rutier pe A1 la iesirea spre localitatea Cisnadie. La fata locului sunt mobilizate…

- Trei autoturisme au fost implicate in aceasta seara intr-un accident rutier produs pe DN 1, in localitatea Floresti, iar cinci persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in eveniment au fost implicate…

- Accident rutier: Un microbuz a intrat intr-un tir, șase pasageri raniți ușor, la data de 16 octombrie a.c., in jurul orei 13:52, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in afara localitații Fierbinți. Din primele cercetari efectuate,…