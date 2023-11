Un bărbat, prins când copia la examenul auto, a înghițit casca Un barbat a inghițit casca folosita pentru a copia la proba teoretica a examenului auto, in momentul in care a fost prins. Incidentul a avut loc la Bolzano, Italia. Polițiștii aflați in sala de examinare au surprins un barbat care avea o casca in ureche, casca pe care o folosea probabil pentru a afla raspunsurile corecte. In incercarea de distruge probele, candidatul a inghițit dispozitivul. Apoi a fost insoțit la urgențe și i s-au facut analize care au relevat prezența caștii in organism. A fost depusa o plangere, iar acuzațiile cu care se confrunta sunt asociate cu pedepse cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

