- Politia neozeelandeza a impuscat mortal, vineri, un barbat care a atacat cu un cutit mai multe persoane intr-un supermarket din metropola Auckland, informeaza Reuters si DPA.Serviciile de ambulanta au declarat ca sase persoane au fost ranite in atac, dintre care trei sunt in stare critica, iar una in…

- Un barbat a fost impușcat mortal de polițiști, dupa ce a injunghiat cel puțin șase persoane dintr-un supermarket din Auckland, Noua Zeelanda, transmite BBC. Potrivit nzherald.co.nz, trei victime sunt in stare critica.

- Un accident rutier grav a avut loc luni, in jurul orei 12.00, in județul Cluj. O duba a fost lovita de un tren, iar primele informații arata ca sunt 8 victime. Doua persoane sunt in stare grava. Știre in curs de actualizare.

- Mai multe persoane s-au luat la bataie in localitatea Fantanele, iar un barbat de 24 de ani a fost injunghiat in zona abdomenului si a ajuns la spital, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman. "La data de 27 iulie, Politia orasului Zimnicea a fost sesizata cu privire la faptul…

- Un scandal monstru a avut loc, marți seara, la o terasa din centrul Timișoarei. Mai mulți romi s-au luat la bataie, aruncand cu sticle și scaune. A intervenit de urgența Poliția. Incidentul a avut loc in jurul orei 22.30, mai mulți romi fiind implicați in scandal. Ei au inceput sa arunce cu scaunele…

- Trei persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite grav vineri intr-un atac cu cuțitul in orașul Wurzburg, Germania, a relatat ziarul Bild, potrivit caruia poliția l-a oprit pe presupusul atacator dupa ce l-a impușcat in picior, scrie Reuters. Poliția a spus ca barbatul suspectat de uciderea a trei…

- Doua persoane au murit, iar alte doua se aflau in stare critica, in urma unei scurgeri a unui gaz toxic, vineri, intr-o uzina de tratarea apei, in orasul Pilsen, in vestul Cehiei, au anuntat salvatorii, relateaza AFP, potrivit news.ro Salvatori au fost chemati sa acorde ingrijiri unui numar…

- Un barbat despre care se crede ca ar fi membru al lumii interlope din Galați a fost injunghiat in plina strada. Incidentul a avut loc joi seara, in parcarea unui bloc, iar victima a ajuns in stare foarte grava la spital, anunța Mediafax. Surse apropiate anchetei spun ca barbatul are antecedente…