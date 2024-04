Un atac barbar, dat la mall, i-a socat pe australieni. Cel puțin cinci persoane au murit, in urma unui atac sangeros, intr-un mall din Sydney. Sute de persoane au fost evacuate. Vinovatul a fost ucis. Politia a precizat ca atacatorul a actionat singur si ca pana in prezent nu i-a stabilit identitatea. Se ia in […] The post Atac barbar la mall! Un barbat a injunghiat mai multe persoane și a fost impușcat de polițiști. Cel puțin 5 morți! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .