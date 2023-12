Stiri pe aceeasi tema

- Crima șocanta! O tanara in varsta de 21 de ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce barbatul cu care a ieșit de mai multe ori timp de cinci saptamani a lovit-o cu ciocanul in cap. Potrivit informațiilor, in momentul in care femeia a pus capat relației, cel cu care forma un cuplu și-a ieșit din minți…

- Un barbat din Neamt a fost arestat preventiv si va petrece o luna in detentie dintr-un motiv stupid. Desi ii fusese pusa o interdictie de catre judecatori, nu a respectat-o, aflandu-se prea aproape de sotie.

- Un barbat s-a ales cu mai multe fracturi, fiind internat in Sectia de Chirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, dupa ce, luni, a cazut de pe o scara pe care si-a asezat-o pe mai multe cabluri, la o inaltime de patru metri, a precizat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului Teritorial de Munca…

- Aproximativ 4,5% din totalul fortei de munca din Uniunea Europeana (9,4 milioane de persoane) lucrau in 2020 in sectorul agriculturii, silviculturii si pescuitului, iar in randul regiunilor UE (NUTS 3) cea mai ridicata rata a angajarii era in doua regiuni din Romania: Vaslui (61,7%) si Neamt (51,4%),…

- Un barbat din Australia a facut o descoperire șocanta in urma unui test ADN. A aflat un secret teribil despre tatal sau care i-a dat toata viața peste cap. Credea ca tatal sau a crescut intr-un orfelinat din Chicago, insa lucrurile erau groaznice.

- O tragedie a avut loc in judetul Neamt, un barbat pierzandu-si viata in incendiul care i-a cuprins gospodaria. Consatenii l-au scos din flacari, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea sa

- O persoana autorizata pentru face cautari cu detectorul de metale a descoperit, in comuna Sanmartin din judetul Harghita, peste 300 de elemente de munitie, majoritatea cartuse vechi. Acestea au fost ridicate de catre pirotehnicieni.Descoperirea a fost facuta sambata, de catre un detectorist autorizat,…

- Fragmente ce pot proveni de la o drona au fost descoperite, miercuri, de catre echipajul unui elicopter IAR 330 Puma al Fortelor Aeriene Romane, din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, in zona localitatilor Nufarul si Victoria, din judetul Tulcea.