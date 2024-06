Bărbat dispărut, după ce a plecat la muncă! Era angajat al unei firme de pază! La data de 29 iunie a.c., in jurul orei 15.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul ca MANASES BALASZ, in varsta de 58 de ani, a plecat voluntar in data de iunie a.c., de la locuința sa din localitatea Suatu, spre locul de munca, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: Inalțime aproximativa – 1,70 m, greutate aproximativa 65 de kg, ochi caprui, par grizonat. La momentul plecarii acesta purta haine de culoare neagra, specifice unui angajat al unei firme de paza. Persoanele care pot oferi informații cu privire la barbatul in cauza sunt… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

