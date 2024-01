Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea artistului britanic Banksy, trei avioane care par a fi drone de lupta pe un panou al indicatorului oprire, a aparut in dimineata zilei de 22 decembrie la o intersectie din cartierul Peckham din sud-estul Londrei, dar a o ora mai tarziu a fost furata de un barbat, informeaza Le Figaro, citat…

- Aflați in timpul programului, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului, au scos din zapada mai multe mașini și persoane. Pe DN11A intre comunele Podu Turcului, județul Bacau și Ivești, județul Vaslui, polițiștii au observat mai multe autoturisme blocate in troiene de zapada. Imediat…

- Politia din SUA investigheaza accidentul urmat de explozia unei masini pe podul care leaga statul New York de Ontario, Canada, care a dus la o alerta de securitate si la inchiderea a patru puncte de trecere a frontierei intre SUA si Canada, relateaza Reuters. Departamentul pentru gestionarea accidentelor…

- In urma unui control efectuat duminica dimineața, polițiștii au descoperit ca fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane deține droguri. Este vorba, mai exact, de sublocotenentul Andreea Catalina Bumbac, care avea in geanta mai multe pliculețe cu un praf alb, despre care anchetatorii…

- Un șofer din Timiș a provocat, duminica, panica pe A1 Deva-Nadlac. Barbatul conducea haotic, motiv pentru care mai mulți șoferi au sunat la 112. Imediat, polițiștii au pornit in cautarea lui și l-au tras pe dreapta. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 1,06 mg/l…

- Un elev al unui liceu din Sectorul 6 al Capitalei și-a amenințat profesorii chiar in fața polițiștilor. El a fost in centrul unui scandal, iar polițiștii Secției 25au fost chemați sa intervina de urgența, la respectivul liceu din București, unde elevul de clasa a XI-a și-a snopit in bataie un coleg…

- Patru copii, cu varste cuprinse intre 4 si 10 ani, au fost raniti usor sambata și au necesitat ingrijiri medicale, dupa ce un tobogan gonflabil s-ar fi rasturnat din cauza vantului puternic din centrul Capitalei. Cei patru copii au fost transportați la spital, conform unui comunicat transmis de Direcția…

- Mii de protestatari pro-palestinieni s-au adunat sambata in capitala SUA, Washington, marșaluind in fața Casei Albe, relateaza AFP, citata de France 24. O manifestație similara a avut loc și in capitala britanica, iar la Sydney, in Australia, pro-palestinienii au ieșit in strada duminica in ciuda avertismentelor…