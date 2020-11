Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 59 de ani din Ploiești care este bolnav de cancer și testat pozitiv pentru coronavirus a fost lasat de ambulanța in parcarea Spitalului Municipal Ploiești-Schuller pentru cu nu mai erau locuri libere in unitatea medicala. Fata barbatului a fost cea care a povestit prin ce a trecut…

- Lipsa paturilor din secțiile de terapie intensiva dar și multe alte probleme ce țin de organizare, avize, dotari... fac victime. Sistemul medical... el insuși... „bolnav” de ani buni, copleșit de neajunsuri, birocrație și acum... de pandemie, se confrunta tot mai des cu drame greu de imaginat dar...…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea fac cercetari, dupa ce un barbat a chemat Ambulanța, a intrat in contact cu personalul, care l-a transportat la Spitalul Elias, dar nu le-ar fi spus medicilor ca a fost depistat pozitiv cu Covid, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat…

- Un barbat din Buftea a sunat, luna trecuta, la 112 pentru ca se simțea rau. Omul a cerut ajutorul unui echipaj de ambulanța, insa a omis sa dea un detaliu esențial...fusese deja diagnosticat cu COVID-19.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea fac cercetari, dupa ce un barbat a chemat Ambulanța, a intrat in contact cu personalul, care l-a transportat la Spitalul Elias, dar nu le-ar fi spus medicilor ca a fost depistat pozitiv cu COVID-19, scrie Mediafax.

- Un numar de zece persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus intr-un centru de ingrijire a persoanelor adulte din Baicoi. Acesta este cel de-al doilea focar de COVID-19 depistat aici, dupa cel identificat in luna august, cand au fost confirmate 25 de persoane infectate, informeaza Agerpres."Directia…

- Un bolnav de COVID-19 s-a mutat de 5 zile in mașina personala, ca sa stea izolat de familie și sa nu transmita boala. Omul spune ca a fost singura ... The post Bolnav de Covid, un barbat s-a izolat de 5 zile in mașina, pentru ca DSP-ul nu l-a mai contactat appeared first on Renasterea banateana .

- Spitalul Municipal Campina, principalul spital suport COVID-19 din judetul Prahova, anunta ca se confrunta cu lipsa de personal dupa ce a detasat doi medici la Ploiesti si a solicitat DSP Prahova si Serviciului de Ambulanta sa directioneze urgentele catre Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul…