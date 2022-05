Un bărbat a tăiat ţeava de gaz metan din apartamentul pe care îl renova Un barbat a taiat, luni, o teava de gaz metan intr-un apartament al unui bloc din Piatra-Neamt, situatie care a alertat autoritatile, informeaza Agerpres . Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca barbatul efectua lucrari de reamenajare in apartament si a taiat teava fara sa stie ca pe acolo se face alimentarea cu gaz metan. „Ajunsi la locul producerii evenimentului, pompierii au constatat ca intr-un apartament de la etajul al doilea se efectuau lucrari de reamenajare, fiind taiata o teava de gaz. Pompierii au actionat pentru asigurarea masurilor de prevenire si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

