Neamţ: Explozie la Hidrocentrala Stejaru – un bărbat a fost rănit ”La ora 18:09, pompierii au fost instiintati despre producerea unei explozii la Hidrocentrala Stejaru. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Piatra-Neamt (trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD TIM). Ajunsi la locul indicat, pompierii au constatat ca s-a produs o avarie la un intrerupator de 110 KV”, a transmis, vineris eara, ISU Neamt. Sursa citata a precizat ca o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. ”Un barbat de 40 de ani, constient si cooperant, a fost preluat de echipajul SMURD TIM si transportata la UPU… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, 22 martie 2024, o explozie uriașa s-a produs la Hidrocentrala Stejaru. In urma incidentului, un barbat in varsta de 40 de ani a ajuns de urgența la spital. Pompierii au constatat ca s-a produs o avarie la un intrerupator de 110 KV.

- ”La ora 18:09, pompierii au fost instiintati despre producerea unei explozii la Hidrocentrala Stejaru. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Piatra-Neamt (trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD TIM). Ajunsi la locul indicat, …

- In aceasta seara, in jurul orei 18:09, militarii din cadrul ISU Neamț au fost anunțați de producerea unei explozii la Hidrocentrala Stejaru. Au intervenit forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD TIM. „Ajunși…

- Un barbat de 31 de ani a fost grav ranit, sambata seara, dupa ce caruta pe care o conducea si o mașina s-au ciocnit, pe DN 25, in judetul Galati. La randul sau, o pasagera din mașina a fost preluata de echipajele medicale, potrivit News.ro. Articolul Accident grav, in Galați. Barbat de 31 de ani, ranit…

- ”Incendiu produs in urma unei explozii a unei butelii intr-o camera de camin, parter, in municipiul Pascani, str. Vatra. Actioneaza Sectia de Pompieri Pascani cu doua autospeciale de interventie si stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor calificat”, a anuntat, miercuri dimineata, ISU…

- In urma cu 2 ore s-a produs un accident rutier la Negreni. Un TIR s-a rasturnat in șanț. In zona au loc multe accidente, fiind considerat unul din cele mai „periculoase” drumuri din județ. Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit miercuri dimineața la un accident rutier petrecut pe DN1 E60…

- La ora 12:18 pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe DJ 155 C in comuna Vanatori Neamt. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Targu Neamt si SAJ Targu Neamt.Un autoturism in care se aflau doua persoane a parasit…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin, judetul Cluj au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut la intrarea in localitatea Izvorul Crisului.Potrivit ISu Cluj, la fata locului s au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism…