Un barbat, care era cercetat intr-un dosar privind furtul a 100.000 de euro dintr-o locuinta din Arad, a incercat sa-i dea mita 12.000 de euro unui polițist, care l-a oprit in trafic. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Alba Iulia anunța ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale a unui inculpat, persoana fizica, banuit de […]