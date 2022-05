Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, miercuri, in Calea Șagului din Timișoara. Un barbat de 55 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de mașina. Victima traversa strada neregulamentar, pe bicicleta, pe trecerea de pietoni.

- Una dintre masinile implicate in accidentul mortal produs astazi, in localitatea Bratasanca, apartine unei firme de pompe funebre. Autoturismul special pentru transportul sicrielor a lovit o femeie in varsta de 84 de ani, care se afla pe marginea drumului. Victima a decedat la scurt timp dupa impact.…

- O fetita de zece ani din Galați a ajuns in stare grava la spita, dupa ce tatal ei a lovit-o brutal, cu un ciocan, in cap. Copila are rani severe, iar medicii care au consultat-o au trimis-o de urgenta la spitalul din Iasi, in incercarea de a-i salva viata, informeaza Observatornews . Vecinii spun ca…

- Accident rutier in localitatea Valea Calugareasca, pe DN 1 B la km 18+700. Un barbat in varsta de 58 de ani, in timp ce conducea un autoturism din direcția Buzau catre Ploiești, pe banda nr.1 și ajungand in punctul mai sus menționat a intrat in coliziune cu o autospeciala de poliție, care…

- Femeia care, in luna august 2020, a lovit intentionat cu masina un politist pe motocicleta care o urmarea, a fost condamnata definitiv la 8 ani și trei luni de inchisoare. Curtea de Apel Ploiesti a redus, luni, pedeapsa aplicata de Tribunalul Buzau, de 9 ani și 6 luni de inchisoare.

- Tanara soferita care in august 2020 a lovit intentionat cu masina un politist pe motocicleta va sta dupa gratii 8 ani si 3 luni si este obligata sa-i plateasca barbatului daune morale de 50.000 de lei .Sentinta a fost pronuntata luni de judecatorii Curtii de Apel Ploiesti. Politistul a urmarit-o cu…

- Curtea de Apel Ploiesti a redus, luni, pedeapsa aplicata de Tribunalul Buzau femeii care, in luna august 2020, a lovit intentionat cu masina un politist pe motocicleta care o urmarea, incidentul avand loc la iesirea din municipiul Buzau spre Ploiesti, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Fiecare stat, prin legislația in vigoare, le cere șoferilor sa ramana pe loc, in cazul unui accident. Fuga de la locul unui accident de mașina poate duce la acuzații penale. Permisul dumneavoastra de conducere va fi aproape sigur suspendat sau revocat daca comiteți un accident cu fuga de la locul accidentului,…