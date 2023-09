Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua persoane au murit și alte cinci au fost grav ranite in accidentul in care a fost implicat autobuzul școlar care transporta liceeni din Long Island la o tabara de muzica, relateaza CNN și BBC.Autobuzul, in care se aflau 40 de elevi de la liceul Farmingdale și patru adulți, a ieșit de pe…

- Autoritatile au descoperit o trapa in podea continand droguri, inclusiv Fentanil, in interiorul unei gradinite din Bronx unde un baietel de un an a murit, saptamana trecuta, in urma unei presupuse supradoze de Fentanil, a anuntat Departamentul de Politie din New York (NYPD), citat de CNN.Drogurile au…

- Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident produs pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea localitatii Kiskunfelegyhaza. Din nefericire, persoana a murit, iar mai multe au fost ranite, potrivit informatiilor preliminare transmis de Politia ungara. Potrivit site-ului Politiei…

- In momentul in care a inceput sa se traga, bunicul l-a tras pe copil intr-o camioneta pentru a se adaposti, dar baiatul a fost impușcat in cap, iar batranul intr-un deget, a anunțat Calvin Johnson, adjunctul șefului poliției din Tampa , SUA, informeaza ABC News.Incidentul s-a petrecut, miercuri, in…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte 30 au fost grav ranite in urma unui atac armat. Acesta a avut loc in timpul unei petreceri de strada din Baltimore, in noaptea de sambata spre duminica, informeaza Digi24. Poliția a declarat ca 30 de persoane au fost ranite in timpul atacului. Acesta a avut…