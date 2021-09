Stiri pe aceeasi tema

- Un asteroid se indreapta spre planeta noastra, arata noile studii NASA. Roca spațiala va intra pe orbita Pamantului in aceasta luna. Asteroidul are un diametru cuprins intre 100 și 300 de metri, ceea ce inseamna ca este de trei ori mai mare decat Statuia Libertații. Stanca spațiala este unul dintre…

- Un accident rutier a avut loc vineri seara, pe Autostrada A1, intre Sebeș și Oraștie. Doua persoane au fost ranite dupa un impact intre doua mașini și o autoutilitara. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș a fost solicitata sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea…

- Un tanar de 25 de ani a fost trimis in judecata pentru viol, dosarul fiind inregistrat pe rolul Judecatoriei Blaj. Fapta ingrozitoare a fost comisa de tanar undeva in iunie, iar victima acestuia a fost un minor lipsit de aparare. Tanarul lucra ca cioban la o stana de pe langa Blaj. Minorul a avut curaj…

- A fost confirmat un caz nou de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba, marți, 13 iulie. In urma anchetei epidemiologice, s-a stabilit ca locația de infectare a fost Spania. Potrivit unor surse, cazul a fost confirmat la Ocna Mureș. In județul Alba, de…

- Setea de dezvoltare economica ne va conduce spre dezastru, atentioneaza antropologul britanic Jane Goodall (87 de ani), o cercetatoare de renume mondial. Cercetatoarea britanica spune ca omenirea va fi distrusa nu foarte tarziu, daca nu se vor lua niste masuri care sa schimbe modul in care functioneaza…

