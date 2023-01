Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

- Presedintele de la Al-Nassr a oferit declaratii despre transferul lui Cristiano Ronaldo. Oficialul sauditilor neaga informatiile aparute in presa din intreaga lume, si lasa de inteles ca mutarea lui CR7 este departe de a se oficializa. Cristiano Ronaldo este liber de contract, dupa ce s-a despartit…

- Cristiano Ronaldo a fost desființat de Fabio Capello. Celebrul antrenor italian l-a “urecheat” la scena deschisa pe starul portughez, care s-a desparțit cu scandal de Manchester United in aceasta iarna, inaintea Campionatului Mondial din Qatar. Capello nu l-a menajat deloc pe CR7 și i-a facut o scurta…

- Cristiano Ronaldo este așteptat sa semneze cu noua echipa pana la finalul anului. Jurnaliștii spanioli anunța ca lusitanul nu va mai juca in Europa din 2023, destinația cea mai probabila fiind Arabia Saudita. Dupa un inceput de sezon foarte complicat la Manchester United, Cristiano Ronaldo este hotarat…

- Cristiano Ronaldo a acuzat clubul Manchester United ca l-a tradat și a declarat ca nu are nicio urma de respect pentru managerul Erik Ten Hag intr-un interviu incendiar cu Piers Morgan, chiar inainte de Cupa Mondiala.

- Cristiano Ronaldo, amendat cu o suma uriasa de Manchester United, dupa interviul exploziv cu Piers Morgan. Este vorba de o amenda de un milion de lire sterline. Cristiano Ronaldo a acorda un interviu exploziv in care i-a pus la zid pe antrenorul Erik ten Hag, dar si pe cei din conducerea clubului. Ronaldo…

- Cristiano Ronaldo continua seria de declarații șocante in interviul acordat lui Piers Morgan. Starul portughez a vorbit despre drama neștiuta din familia sa. Cristiano Ronaldo a dezvaluit ca fiica sa de doar cateva luni s-a luptat cu probleme de sanatate, motiv pentru care lusitanul a ratat pregatirea…

- Cristiano Ronaldo arunca in aer lumea fotbalului, cu cateva zile inainte de inceperea Campionatului Mondial. Intr-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, Ronaldo iși ataca actualul antrenor de la Manchester United, despre care spune ca l-a tradat: „Nu il respect pentru ca nu ma respecta”.…