Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii care vor participa la Australian Open 2023, primul Grand Slam al anului, nu vor fi supusi testelor pentru Covid-19 si pot juca chiar daca sunt infectati, a anuntat luni Craig Tiley, directorul turneului de la Melbourne, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Umilinta totala pentru Cristiano Ronaldo! Dezvaluire incredibila despre partenera starului portughez. S-a aflat ce a fost obligata sa faca Georgina. Vezi AICI amanunte uluitoare despre mama copiilor portughezului... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jucatorii chinezi de snooker Zhao Xintong si Zhang Jiankang au fost suspendati cu efect imediat din circuitul World Snooker Tour, ca urmare a unei investigatii privind manipularea meciurilor care a scos deja din joc opt compatrioti ai lor, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Novak Djokovic va "redeveni jucatorul de invins", a afirmat directorul Australian Open, Craig Tiley, inainte ca sarbul sa revina marti in Australia, la aproape un an dupa ce a fost expulzat din aceasta tara, la capatul unei batalii politico-juridice legate de refuzul sau de a se vaccina impotriva…

- Ambasadoarea Austriei, Adelheid Folie, nu a venit marți la intalnirea cu președintele Klaus Iohannis, anunța Antena3. Ea și-a trimis adjunctul la evenimentul de la Hotel Athenee Palace Hilton unde participa toți ambasadorii statelor UE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O femeie a murit si circa 10 persoane erau date disparute sambata, in urma unei alunecari de teren provocate de ploi puternice pe insula italiana Ischia, transmit Reuters, dpa si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rusia a lansat miercuri un nou raid cu rachete asupra Ucrainei, lovind capitala Kiev, unde au fost auzite explozii catre periferie, in mai multe parti ale tarii fiind perturbata furnizarea energiei electrice si a apei, inclusiv in capitala, in orasul Liov si regiunea Odesa, relateaza Reuters si AFP,…

- Directorul turneului Australian Open, Craig Tiley, a anuntat, miercuri, ca sportivii din Rusia si din Belarus vor putea participa la competitie si ca sarbul Novak Djokovici va fi binevenit daca va reusi sa obtina viza, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…