- Fenerbahce, in conflict cu federația turca, vrea sa distruga Supercupa cu Galatasaray. Duminica seara, clubul din Istanbul va trimite pe teren la start doar 9 juniori U19, iar trei dintre ei vor simula accidentari dupa cateva minute, forțand suspendarea definitiva a meciului. Fenerbahce e in razboi…

- Partida dintre Trabzonspor și Fenerbahce a avut parte de un final uluitor. Fener a condus cu 2-0, a fost egalata și a inscris golul victoriei in minutul 87, iar suporterii gazdelor nu au suportat eșecul și au intrat pe teren pentru a sari la bataie. Jucatorii lui Fenerbahce au ajuns astazi acasa. Fanii…

- Șeful FIFA, Gianni Infantino, a condamnat violența „șocanta” de pe stadionul formației Trabzonspor. Infantino a solicitat masuri urgente. Fanii echipei Trabzonspor i-au atacat pe teren pe jucatorii de la Fenerbahce, potrivit mediafax. Bataia generala a izbucnit dupa ce jucatorii lui Fenerbahce au…

- Gianni Infantino, președintele FIFA, a cerut autoritaților sa ia masuri, dupa incaierarea de la finalul meciului caștigat de Fenerbahce pe terenul celor de la Trabzonspor, scor 3-2 (etapa 30 din Super Lig, campionatul Turciei).

- Fanii echipei Trabzonspor au intrat pe teren si i-au atacat pe jucatorii formatiei Fenerbahce, duminica seara, dupa meciul din prima liga pierdut cu scorul de 2-3. Tensiunile au inceput sa creasca in minutul 87, cand au fost aruncate obiecte pe teren dupa ce Batshuayi a marcat ceea ce s-a dovedit…

- Tensiune maxima in Turcia dupa Fenerbahce - Alanyaspor 2-2, in etapa #25, meci in urma caruia gazdele au pierdut postul de lider. Cei de la Fener nu mai fusesera invinși din etapa #11. Galatasaray, care a invins ieri acasa Istanbul Bașakșehir, 2-0, a emis azi un comunicat taios, in care il acuza pe…

- Antrenorul lui Manchester United, Erik ten Hag, spune ca jucatorii sai trebuie sa fie disciplinati atat pe teren cat si in afara lui, cu referire la escapadele lui Marcus Rashford la Belfast, scrie DPA, potrivit Agerpres.Marcus Rashford se afla in centrul unei polemici, dupa ce a ratat un antrenament…

- Wanda Nara (37 de ani), soția lui Mauro Icardi (30), i-a luat prin surprindere pe fani cu cea mai recenta postare pe rețelele de socializare. Nevasta și impresara atacantului de la Galatasaray filmeaza un nou videoclip și le-a aratat admiratorilor de pe rețelele de socializare cateva imagini din spatele…