- Craiovenii din cartierul 1 Mai care locuiesc la bloc vor putea, incepand de azi, sa colecteze selectiv. Operatorul de salubritate, Iridex a montat incepand de ieri primele containere supraterane, destinate colectarii deseurilor reciclabile. Atat proprietarii de la blocurile cu patru etaje, cat si cei…

- Scapa Craiova de strazi sparte, trotuare „arate“ și cabluri pe stalpi? Municipiul Craiova a aratat, in ultimele luni, ca un imens șantier. Și nu doar din cauza lucrarilor executate de primarie (asfaltarea de strazi sau introducerea canalizarii menajere), ci și a furnizorilor de utilitați, care au ravașit…

- Inaugurat in anul 2005, in urma contractului de asociere cu Consiliul Local al Municipiului Craiova, modernizat continuu, prin achiziția celor mai performante tehnologii, Depozitul de la Mofleni s-a dovedit singurul din Dolj capabil sa preia și „fracția reziduala”, adica acele deșeuri menajere care…

- Drumurile comunale și satești de pe raza localitații Lipia, din comuna Merei, ar putea fi asfaltate din fondurile destinate noului proiect de dezvoltare de la nivel național, denumit generic „Anghel Saligny”. Consiliul Local al comunei Merei a votat, in unanimitate, cererea de finanțare și devizul…

- Se schimba Regulamentul locurilor de parcare. Primaria Craiova a ajuns la concluzia ca necesarul locurilor de parcare in municipiu a crescut foarte mult in ultimii ani, asa ca umbla la „Regulamentul local de urbanism privind dimensionarea numarului de parcari in functie de destinatia si dimensiunile…

- In perioada pandemiei, Primaria Craiova nu a facut niciun pat ATI, a afirmat vicepresedintele PNL Craiova, dr. Teodor Sas, consilier local. „Peste doi ani se incheie exercitiul financiar 2014-2021 si Craiova este la sub 20% absorbtie de fonduri europene. In scurt timp incepe exercitiul financiar 2021-2027…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anunțat marți investiții de 75 de milioane de lei, din bugetul de stat, pentru lucrari de reparații capitale pe segmentul feroviar Banița - Merișor - Crivadia. Sucursala Regionala CF Timișoara a lansat licitațiile pentru elaborarea proiectelor tehnice…

- Cleany, platforma online care conecteaza utilizatorii cu agenți de curațenie, se transforma in Zumzi.com cu susținerea Neogen Capital. Fondul de investiții urmarește sa dezvolte soluții de tip marketplace in multiple domenii, printre care și cel de ingrijire a locuințelor in care a intrat pentru prima…