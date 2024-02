Stiri pe aceeasi tema

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 29 februarie 2024, orele 1430 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/4577 din 22.02.2024 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean,…

- Cabinetul Ciolacu va discuta in ședința de azi un proiect de Hotarare de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse. Proiectul de act normativ care prevede reorganizarea Ministerului Familiei , instituție condusa de Natalia Intotero , desființeaza…

- Pretul gigacaloriei pentru populatia municipiului Constanta bransata la sistemul centralizat de termoficare a scazut de la 450 de lei la 350 de lei dupa ce Consiliul Local Municipal a votat un proiect in acest sens. “Pretul gigacaloriei pentru populatie scade de la 450 de lei la 350 de lei! Dupa doi…

- Consilierii locali s-au intalnit ieri in prima sedinta din acest an a Consiliului Local al Municipiului Craiova. Toate cele 42 de proiecte aflate pe ordinea de zi, inclusiv punctul peste ordinea de zi au fost votate in unanimitate. De remarcat, din prima ședința de consiliu, consilierii locali au aprobat…

- Hidro Prahova S.A. a anunțat in data de 15.01.2024, Ordinul de incepere al contractului de proiectare și execuție intitulat PH-CL-12 – “Execuție lucrari de retehnologizare, automatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare Campina, Banești, Telega și Provița de Sus”. Contractul este…

- Guvernul va adopta un act normativ pentru organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica. Proiectul de act normativ care prevede organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica si aprobarea infiintarii unor activitati finantate integral din venituri proprii…

- Potrivit primarului Cristian Gentea, a fost inițiata procedura de consultare publica cu privire la Proiectul de buget al municipiului Pitești pe anul 2024! Calendarul prezentarii, dezbaterii și adoptarii este urmatorul: – din 12 ianuarie 2024, este afișat bugetul, conform legii, pe site-ul Primariei:…

- DISPOZITIE privind convocarea de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 15 decembrie 2023, orele 12.00 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/28635 din 12.12.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația…