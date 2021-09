Stiri pe aceeasi tema

- In județul Vrancea, in data de 23 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 733 persoane in carantina la domiciliu; 320 persoane in izolare la domiciliu; 124 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 13 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 16 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 712 persoane in carantina la domiciliu; 159 persoane in izolare la domiciliu; 94 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…

- L-ați vazut? ZARU PETRU La data de 18 august a.c., in jurul orei 13.58, prin apel 112, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați de catre o femeie, din comuna Jariștea cu privire la faptul ca tatal sau, ZARU PETRU, in varsta de 65 de ani, din aceeași localitate, a […]…

- L-ați vazut? ZARU PETRU La data de 18 august a.c., in jurul orei 13.58, prin apel 112, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați de catre o femeie, din comuna Jariștea cu privire la faptul ca tatal sau, ZARU PETRU, in varsta de 65 de ani, din aceeași localitate, a […]…

- Reținut de polițiști pentru tentativa la talharie calificata La data de 2 august, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au probat activitatea infracționala a unui tanar de 27 de ani, banuit de comiterea unei tentative la talharie calificata. In fapt, la data de 2 august a.c., ora 13.23, polițiști…

- AȚI VAZUT-O? Politistii cauta o minora, in varsta de 13 ani, care nu a fost gasita la domiciliu de catre parinți, in momentul in care s-au intors de la serviciu. La data de 28 iulie a.c., orele 21:40, polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați de catre un barbat, din comuna…

- La data de 17 iulie a.c., polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi distrus, prin ințepare, doua anvelope ale unui autoturism, parcat in localitatea Varteșcoiu. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat un barbat…

- Polițiștii au identificat și reținut pentru 24 de ore un barbat din comuna Vidra, banuit ca ar fi exercitat acte de violența asupra unei femei din aceeași localitate, dupa ce ar fi patruns fara drept in curtea locuinței acesteia, unde ar fi amenințat-o cu acte de violența și ar fi distrus geamul și…