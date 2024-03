Ultima oră: Explozie la Petromidia. Planul Roșu, activat O explozie a avut loc in aceasta dimineața la Rafinaria Petromidia, cu degajari foarte mari de fum. Din primele informații, explozia nu a fost urmata de incendiu. Potrivit IGSU, la nivelul județului Constanța a fost activat Planul Roșu de Intervenție, care presupune suplimentarea resurselor medicale la fața locului. Pentru eficientizarea misiunii de raspuns, salvatorii intervin cu 6 mașini de stingere, 2 autoscari și 3 ambulanțe SMURD. Pentru evenimentul de la Petromidia se deplaseaza in sprijin o autospeciala de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de pompieri Slobozia și o autospeciala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

