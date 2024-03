Explozie la Rafinăria Petromidia! S-a activat Planul Roșu de Intervenție Azi dimineața a avut loc o explozie urmata de un incendiu la Rafinaria Petromidia din județul Constanța. Deflagrația a produs degajari mari de fum, fiind activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) anunța activarea Planului Roșu de Intervenție in județul Constanța, dupa ce a avut loc o explozie la Rafinaria Petromidia Navodari . Aceasta procedura presupune mobilizarea suplimentara de resurse medicale la fața locului unui incident. “Intervenim la Rafinaria Petromidia . A fost activat Planul Roșu de Intervenție de la ora 8.40.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Planul Rosu urmeaza sa fie dezactivat de la ora 10, iar autospecialele se vor retrage in baza. La fata locului vor ramane sase autospeciale pentru supravegherea zonei, au mai precizat pompierii. UPDATE – “Au fost evacuate 20 de persoane. Nu sunt victime pana acum, iar restul personalului s-a…

- O explozie urmata de degajari mari de fum s-a produs vineri dimineata, 29 martie, la Rafinaria Petromidia din Navodari, fiind activat Planul Rosu de Interventie, anunța ISU Constanța. Autoritațile nu precizeaza daca sunt victime.La nivelul județului Constanța a fost activat Planul Roșu de Intervenție,…

- O explozie a avut loc in aceasta dimineața la Rafinaria Petromidia, cu degajari foarte mari de fum. Din primele informații, explozia nu a fost urmata de incendiu. Potrivit IGSU, la nivelul județului Constanța a fost activat Planul Roșu de Intervenție, care presupune suplimentarea resurselor medicale…

- In ianuarie 2024, mediul de afaceri din Romania s-a confruntat cu o creștere alarmanta a numarului de firme radiate. Conform Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) , s-au inregistrat 9.251 de radieri la nivel național. Aceasta reprezinta o creștere cu 67,86% fața de perioada similara din…

- Un barbat a suferit arsuri pe aproape 95% din suprafata corpului, in urma unui incendiu izbucnit vineri intr-un bloc din Onesti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ”In urma cu cateva momente, Garda de Interventie a Detasamentului de Pompieri Onesti a fost solicitata sa…

- Potrivit ANM, de duminica, ora 22:00, pana luni, la ora 18:00, vantul va avea intensificari in Dobrogea, estul Munteniei si sud-estul Moldovei. Vor fi viteze in general de 55-65 km/h, iar in judetul Constanta si pe litoral, rafalele vor depasi temporar 70 km/h.Sunt vizate de atentionare judetele Galati,…

- Un apel la 112 a anunțat in aceasta seara, in jurul orei 21, izbucnirea unui incendiu in localitatea Manașturel. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj, ar fi vorba despre ”o explozie la o butelie aflata intr-o locuința”. La fața locului s-au deplasat de urgența…

- Cel mai scump teren agricol din Romania se afla in zona Bucureștiului, unde un hectar ajunge sa coste peste 12.000 de euro, ceea ce inseamna cu circa 70% mai mult, comparativ cu nord-estul țarii, zona cu cele mai mici prețuri Cel mai mare ritm de majorare a prețurilor cand vine vorba de teren agricol…