Se circula in condiții de iarna pe toate drumurile județene a anunțat Consiliul Județean Vrancea. Firmele care se ocupa de intervenția pe drumurile județene acționeaza de sambata și fac eforturi susținute pentru a limita efectele viscolului și ale poleiului. S-a acționat permanent in ultimele doua zile, cu zeci de utilaje, iar vremea a pus mari […] Articolul ULTIMA ORA! Doua drumuri județene ar putea fi inchise circulației in urmatoarele ore apare prima data in Monitorul de Vrancea .