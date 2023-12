Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs, vineri, la ora 15:23, in judetul Arad, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 15 km in apropierea urmatoarelor orase: la 20 km sud-est de Arad,…

- Astazi, 26 0ctombrie 2023, la ora 13:09:26 (ora locala a Romaniei), s-a produs un cutremur de suprafața in proximitatea Lugojului, de intensitate II – slaba, cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 5.0 km, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru…

- Articolul Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, in judetul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 6.58, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul…

- Am avut doua cutremure in Romania in decurss de ora. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), in ziua de 28 Septembrie 2023 la ora 02:03:25 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIȘ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 6.4km.…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter s-a produs, in aceasta dimineața, la ora 9:16, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la adancimea de 130 de km. Tot astazi, la ora 6:56 s-a produs un seism mai mic, de magnitudine…